Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине

Российское посольство в Вашингтоне призвало власти США «обуздать, наконец, своих подопечных» на Украине.



«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных», — говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

Они призвали положить конец «разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов».

Инцидент в Черном море в минувшее воскресенье закончился «пленением» под Керчью трех украинских военных кораблей. У каждой из его сторон — свое видение произошедшего. В понедельник Украина объявила о введении военного положения.

Последствия инцидента сразу же нашли отражение на бирже: рубль, и без того ослабевший под давлением нефтяных котировок, продолжил быстро терять в весе. К 15.08 в понедельник доллар подорожал на 79 коп. — до 66,98 рубля, евро вырос на 1,05 руб. — до 76,1 рубля. Перспективы развития событий выясняло «Реальное время».