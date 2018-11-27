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Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине

06:27, 27.11.2018
Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине
Фото: pxhere.com

Российское посольство в Вашингтоне призвало власти США «обуздать, наконец, своих подопечных» на Украине.

«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных», — говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

Они призвали положить конец «разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов».

Инцидент в Черном море в минувшее воскресенье закончился «пленением» под Керчью трех украинских военных кораблей. У каждой из его сторон — свое видение произошедшего. В понедельник Украина объявила о введении военного положения.

Последствия инцидента сразу же нашли отражение на бирже: рубль, и без того ослабевший под давлением нефтяных котировок, продолжил быстро терять в весе. К 15.08 в понедельник доллар подорожал на 79 коп. — до 66,98 рубля, евро вырос на 1,05 руб. — до 76,1 рубля. Перспективы развития событий выясняло «Реальное время».

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