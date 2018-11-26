Верховная рада одобрила введение военного положения в ряде регионов Украины

Верховная рада Украины проголосовала за введение военного положения на 30 дней. Оно начнет действовать 28 ноября.

Военное положение будет введено не по всей стране, а только в отдельных регионах. В их числе Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская области. Также режим введут в районе побережий Азовского и Черного моря, передает RT.

Кроме того Верховная рада приняла постановление о проведении очередных президентских выборов 31 марта 2019 года.

Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить суда и моряков.

Позже украинский лидер объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, а на 30. Это делается для того, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.