Создатель «Красных человечков» обвинил самарских коммунальщиков в плагиате

Автор серии арт-объектов «Красный человечек», художник из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский обвинил компанию «Самарские коммунальные системы» в плагиате.

Ранее у здания «РКС-Самара» был размешен арт-объект в виде красного человека. Установка фигуры в Самаре состоялась на улице Луначарского в день рождения российского революционера Анатолия Луначарского. Внешний вид объекта полностью повторял скульптуры питерского художника, которые были размещены в Перми во время «культурной революции».

«Меня только что обокрали «Российские коммунальные системы». Эти милейшие люди подарили Самаре мою работу! Без моего, разумеется, ведома», — отметил на своей странице в соцсетях Люблинский.

Как рассказали в пресс-службе «РКС-Самара», в настоящее время представители компании связались с автором работ, ведутся переговоры, «все вопросы авторских прав будут полностью урегулированы».

«Подобные фигуры были замечены в Перми, в других городах России и даже мира. В «РКС-Самара» восприняли красных человечков как уже традиционные элементы стрит-арта, которые еще не добрались до Самары, и решили изготовить копию этого симпатяги самостоятельно. Никакой коммерческой выгоды из этого компания не извлекала», — отметили самарские коммунальщики.

Напомним, ранее Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате.

