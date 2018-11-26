Из Гостиного двора в Уфе спасатели эвакуировали более 1,5 тысячи человек
В Уфе из Гостиного двора днем, 26 ноября, было эвакуировано более 1,5 тысячи сотрудников и посетителей.
Мероприятие проходило в рамках пожарных учений ПЧ-1. Спасатели проверяли исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, наличие и исправность пожарных кранов и гидрантов. Эвакуация проводилась администрацией торгового центра, передает «Башинформ».
На текущий момент работа ТЦ возобновлена. О результатах и итогах учений в ГУ МЧС по Башкирии сообщат в ближайшее время.
Добавим, аналогичные учения спасателей проводились сегодня в торговом центре «Алисс» в Башкирии.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде из ТЦ «Небо» эвакуировали более тысячи человек из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации на подземной парковке.Общество Башкортостан
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