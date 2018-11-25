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В Нижнем Новгороде из ТЦ «Небо» эвакуировали более тысячи человек

19:25, 25.11.2018
В Нижнем Новгороде из ТЦ «Небо» эвакуировали более тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

Спасатели в Нижнем Новгороде эвакуировали 1200 человек из торгового центра «Небо».

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного днем 25 ноября. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели экстренную эвакуацию персонала и посетителей.

Позже выяснилось, что причиной происшествия стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на подземной парковке. Погибших и пострадавших нет. Работа торгового центра возобновлена.

Всего от МЧС привлекались 48 человек личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, сегодня в центре Перми эвакуировали жителей многоэтажного дома, где произошел хлопок газа.

Происшествия
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