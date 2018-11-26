Управделами Совета Нижнекамского района стал бывший помощник мэра Нижнекамска
Управляющим делами Совета Нижнекамского района стал Алексей Шеленин.
В число новых обязанностей Алексея Шеленина будут входить вопросы организационного, транспортного, информационно-технического и хозяйственного обеспечения, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Шеленин на новом посту сменил Артура Сафина, который сейчас является руководителем аппарата Совета Нижнекамского района РТ.
Три последних года Шеленин занимал пост помощника главы Нижнекамского района.
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