Ахметов и Обляков — номинанты на премию «Первая пятерка»

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятерка», вручаемую под эгидой РФС Детской футбольной лигой и ее партнером спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому футболисту года в РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

В список номинантов вошли: Ильзат Ахметов («Рубин», Казань — ЦСКА, Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Иван Обляков («Уфа» — ЦСКА, Москва), Дмитрий Скопинцев («Ростов», Ростов-на-Дону).

В разные годы обладателями премии становились Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин и Федор Чалов (все — ЦСКА, Москва), Роман Шишкин («Спартак», Москва), Павел Яковлев («Спартак», Москва — «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин (оба — «Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).

