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Филип Хольм из «Торпедо» — лучший защитник недели в КХЛ

12:32, 26.11.2018
Филип Хольм из «Торпедо» — лучший защитник недели в КХЛ
Фото: www.hctorpedo.ru

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим защитником признан Филип Хольм («Торпедо», Нижний Новгород), в трех матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (2+1) очка. Защитник нижегородцев отметился дублем в поединке против «Трактора», оба раза реализовав большинство, не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», а также нанес 8 бросков по воротам.

26 ноября «Торпедо» сыграет в Магнитогорске против «Металлурга».

СпортХоккей
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