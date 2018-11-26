Филип Хольм из «Торпедо» — лучший защитник недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим защитником признан Филип Хольм («Торпедо», Нижний Новгород), в трех матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (2+1) очка. Защитник нижегородцев отметился дублем в поединке против «Трактора», оба раза реализовав большинство, не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», а также нанес 8 бросков по воротам.

26 ноября «Торпедо» сыграет в Магнитогорске против «Металлурга».

