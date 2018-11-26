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Башкирские рапиристки — призеры этапа Кубка мира

11:59, 26.11.2018
Башкирские рапиристки — призеры этапа Кубка мира
Фото: rusfencing.ru

В Алжире завершился этап Кубка мира по фехтованию. В составе женской российской сборной выступили две воспитанницы башкирского спорта — Анастасия Иванова или Аделина Загидуллина.

В командном турнире сборная России в составе Анастасии Ивановой, Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной выиграла «серебряные» медали. В финале командного первенства россиянки уступили сборной Франции всего один укол — 37:36. Тройку призеров замкнули итальянки.

В личном зачете Загидуллина выбыла в 1/16 финала, проиграв итальянке — 14:15, а Иванова добралась до четвертьфинала, где уступила японской фехтовальщице — 7:11.

Спорт Башкортостан
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