ФИФА заработала 6 млрд долларов на ЧМ-2018 в России

На проходившем в Москве Synergy Global Forum представители ФИФА (Международная федерация футбола) рассказали о финансовых составляющих чемпионатов мира 2018 и 2026 годов.

В организации заявили, что смогли заработать на проведении чемпионата мира в России около 6 млрд долларов. При этом в самом ФИФА рассчитывают увеличить данный доход на предстоящем мундиале в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Главным источником увеличения доходов ФИФА является расширение в 2026 году числа участников финальной части ЧМ с 32 до 48 команд.



Отметим, что чемпионат мира по футболу в России стал самым доходным для Международной федерации. Ранее в 2014 году в Бразилии ФИФА смогла заработать лишь 4,8 млрд долларов.