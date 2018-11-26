МЧС потушило пожар в бизнес-центре недалеко от Казанского университета
МЧС полностью ликвидировало пожар в центре Казани в офисном здании по ул. Университетской, 22.
Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в часть в 8.42, ликвидировать открытое горение на площади 400 кв. м пожарным удалось в 9.37. Полностью потушили пожар спустя час.
Причины пожара пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что администрация самостоятельно провела эвакуацию посетителей и персонала (порядка 30 человек) из помещений.
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