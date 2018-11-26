МЧС потушило пожар в бизнес-центре недалеко от Казанского университета

МЧС полностью ликвидировало пожар в центре Казани в офисном здании по ул. Университетской, 22.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в часть в 8.42, ликвидировать открытое горение на площади 400 кв. м пожарным удалось в 9.37. Полностью потушили пожар спустя час.

Причины пожара пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что администрация самостоятельно провела эвакуацию посетителей и персонала (порядка 30 человек) из помещений.

