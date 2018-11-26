В центре Казани горит офисное здание

В центре Казани в офисном здании по ул. Университетской, 22, произошел пожар. Возгорание происходит на мансардной пристройке ко второму этажу.

Администрация самостоятельно провела эвакуацию посетителей и персонала (порядка 30 человек) из помещений, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 8.42 сегодня, 26 ноября. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по вызову номер два.

Ранее сообщалось, что в России возросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах.