МЧС повысило ранг пожара в здании в центре Казани — видео

С места возгорания в центре Казани в офисном здании по ул. Университетской, 22, повышен ранг пожара до вызова №3. Причины пожара устанавливаются.

На месте пожара находится замруководителя администрации Вахитовского района Айрат Ахмадуллин и начальник управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.



По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. На тушение поданы семь стволов «РСК-50», один лафетный ствол.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС, здание не является историческим объектом и было построено в 2002 году.

Ранее сообщалось, что администрация самостоятельно провела эвакуацию посетителей и персонала (порядка 30 человек) из помещений.