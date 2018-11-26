Никита Филатов: «Я скучал по «Салавату Юлаеву»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Филатовпосле домашнего матча с минским «Динамо» (6:1)отметил, что скучал по Уфе.



— Считаю, что мы хорошо настроились. Вышли на матч и почти сразу повели в счете, а потом контролировал и ход игры. Внимательно сыграли сзади и могли забить еще больше.



Первая игра после возвращения в «Салават»? Эмоции только положительные. Во-первых, выиграли. Во-вторых, достаточно уверенно. Считаю, что мы хорошо сыграли.



Конечно, я скучал по команде, по Уфе. Все-таки два года тут провел. Каждый раз, когда возвращался, чувствовал, что меня помнят здесь. В раздевалке ничего не изменилось, «Уфа-Арена» та же. Состав, конечно, поменялся, по-моему, только Хартикайнен остался.



С Теему вспоминали былые времена. Мы в любом случае всё это время с ним общались, хоть и играли в разных командах. Сегодня действовали вместе в одной тройке. В принципе у нас было несколько неплохих моментов, поэтому будем пытаться и дальше налаживать взаимосвязь», — приводит слова Филатова официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, что Никита вернулся в уфимский клуб из московского «Спартака» на прошлой неделе в результате обмена. В матче против минчан, который стал первым для хоккеиста после возвращения в «Салават Юлаев», Филатов сыграл около 12 минут, нанеся два броска по воротам гостей.