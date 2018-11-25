«Салават Юлаев» разгромил «Динамо» из Минска со счетом 6:1
Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду разгромил «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра прошла в Уфе и завершилась со счётом 6:1. В составе победителей отметились Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен, Захар Арзамасцев, Дмитрий Кугрышев и Максим Майоров. Нападающий уфимцев Линус Умарк сделал четыре результативные передачи.
Ранее «Салават Юлаев» проиграл в Новосибирске местной «Сибири» со счетом 0:1.СпортХоккей Башкортостан
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