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«Салават Юлаев» разгромил «Динамо» из Минска со счетом 6:1

16:44, 25.11.2018 1
«Салават Юлаев» разгромил «Динамо» из Минска со счетом 6:1
Фото: vk.com/hcsalavat

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду разгромил «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Уфе и завершилась со счётом 6:1. В составе победителей отметились Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен, Захар Арзамасцев, Дмитрий Кугрышев и Максим Майоров. Нападающий уфимцев Линус Умарк сделал четыре результативные передачи.

Ранее «Салават Юлаев» проиграл в Новосибирске местной «Сибири» со счетом 0:1.

СпортХоккей Башкортостан
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