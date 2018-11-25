Владимир Федотов: «Все равно додавили, забили „золотой“ гол»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог победному матчу против «Уфы» (1:0):

— Понимали, конечно, что будет такой футбол — с малым количеством моментов. Команда хорошо обороняется, нет свободных зон. Здесь важно индивидуальное мастерство, обыгрыш один в один, чтобы создавать на отдельном участке преимущество. Все-таки старались, раскачивали, создавали моменты и полумоменты и заработали 11-метровый, который, к сожалению, не реализовали. Но все равно додавили, довели дело до конца, «родили» все-таки этот «золотой» гол. Я думаю, он из логики игры выходил, — сказал наставник оренбургского клуба.