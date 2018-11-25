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«Динамо-Казань» обыграло «Байкал-Энергию» со счетом 5:3

10:05, 25.11.2018

Хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли иркутскую «Байкал-Энергию» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.

Игра проходила в Иркутске и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

Таким образом, после восьми игр в чемпионате России «Динамо-Казань» идет на третьем месте в чемпионате России, имея в своем активе 19 очков. «Байкал-Энергия» с 7 набранными баллами после семи игр занимает девятую позицию в турнирной таблице.

Следующую игру казанцы проведут на выезде против красноярского «Енисея» 28 ноября.

Ранее «Динамо-Казань» на выезде уступило «СКА-Нефтянику». Матч завершился со счетом 11:1.

СпортХоккей с мячом
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