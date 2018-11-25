Создателя приложения Kate Mobile для обхода блокировок арестовали в Москве

Создателя приложения Kate Mobile для обхода блокировки социальной сети «Вконтакте» Федора Власова арестовали в Москве.

Причиной задержания стали несанкционированные действия посторонних лиц, которые использовали прокси-сервера приложения. В настоящий момент приложение прекратило работу сервиса.

«Эти прокси-сервера созданы для жителей Украины для того, чтобы они могли общаться в «ВКонтакте» через Kate Mobile. Надеемся, что это неприятная история как можно быстрее будет иметь хороший финал», — говорится в сообщении на официальной странице приложения в соцсетях.

Добавим с прошлого года на территории Украины работа соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» и Mail.ru запрещена.



Напомним, Kate Mobile запустили пермские программисты Дмитрий Моисеев и Федор Власов в 2012 году. Программа доступна на разных языках, в том числе на русском, татарском, башкирском, украинском, белорусском и турецком. Сегодня сервисом пользуются несколько миллионов человек во всем мире.