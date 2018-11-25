Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию «угрозой» для своей страны и других членов Европейского союза.



По его словам, Москва представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». Однако никаких аргументов в поддержку своих слов Петршичек не привел.

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России «следует отнестись очень серьезно», передает Radio Praha.

Ранее Балтийская ассамблея рекомендовала Латвии, Литве и Эстонии расширить сотрудничество в сфере обороны, а также упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю, чтобы «противостоять угрозам» со стороны России.