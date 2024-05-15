Депутаты предложили изменить закон о гостайне

Фото: Татьяна Демина

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на совершенствование закона о государственной тайне. Инициатива принадлежит группе депутатов нижней палаты.

Законопроект предполагает наделить руководителей, определяющих допуск к гостайне, и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверки информации о соблюдении работником условий выезда за рубеж. В пояснительной записке отмечается, что работники с допуском к гостайне должны согласовывать свой выезд с руководством. Депутаты считают, что только в этом случае можно обеспечить соблюдение режима гостайны.

Для проверки соблюдения условий выезда предлагается дать руководителям право проверять отметки в заграничных паспортах работников. Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним на всей территории страны.

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Разиль Самигуллин