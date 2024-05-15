В Казани состоится учредительная встреча Ассоциации городов — столиц БРИКC

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 21 июня состоится учредительная встреча Ассоциации городов — столиц БРИКС. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он добавил, что уже подтверждено участие коллег из Бразилии, Африки, Индии, Китая, Турции и городов стран СНГ. На сегодняшний день около 50 мэров подтвердили свое участие.

Напомним, во время Игр БРИКС в Казань из Набережных Челнов направят сводный отряд городского гарнизона для охраны общественного порядка. Данные меры будут введены с 8 по 24 июня.

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Разиль Самигуллин