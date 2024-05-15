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Владимир Путин подписал указ о назначении новых глав регионов

10:12, 15.05.2024

Владимир Путин подписал указ о назначении новых глав регионов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Так, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал Дмитрий Демешин. Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев.

Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов. И временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса назначен Илья Середюк.

Напомним, в ходе совещания накануне в Кремле Владимир Путин сообщил, что намерен провести встречу с министрами, не вошедшими в состав нового правительства.

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Разиль Самигуллин
Общество

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