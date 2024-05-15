Умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Обложки книг Элис Манро. Фото: Екатерина Петрова

Легендарная канадская писательница Элис Манро, чье творчество прославилось во всем мире и в 2013 году было отмечено Нобелевской премией по литературе, скончалась на 93-м году жизни. В последние годы жизни Манро страдала от деменции, она ушла из жизни в доме престарелых в провинции Онтарио.

Элис Манро останется в истории как первая канадская лауреатка Нобелевской премии по литературе. В 2013 году, когда ей была вручена эта престижная награда, писательница, к сожалению, не смогла присутствовать на церемонии из-за заболевания. В 2009 году, на литературном мероприятии в Торонто, Манро рассказала, что перенесла операцию по шунтированию сердца и преодолела рак.

Элис Манро оставила нам в наследство 14 произведений, в основном коротких рассказов. Ее героини — это женщины, погруженные во внутренние конфликты, возникающие из различий в общественных нормах и ценностях. В своем творчестве Манро глубоко исследовала психологию снов, травм и психологических моделей поведения. Ее стиль порой сравнивали с Чеховым, отмечая сходство с русским классиком.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова