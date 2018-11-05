СМИ сообщили о гибели в Сирии бойцов «ЧВК Вагнера»

В Сирии при взрыве погибли 11 человек, шестеро из которых были бойцами «ЧВК Вагнера»». Остальные пятеро были сирийскими военнослужащими.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на неназванный источник в Сирии, взрыв произошел 4 ноября в здании у трассы Дамаск — Дейр-эз-Зор. В нем размещается одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии, усиленное российскими «военными советниками.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых в Киеве считают внештатными сотрудниками российской разведки из состава «ЧВК Вагнера».

В списке присутствуют трое жителей Татарстана: Иван Перевозчиков из Набережных Челнов, Эдуард Комаров из Нижнекамска, а также Илья Жалин из Казани. Последний якобы погиб в феврале 2018 года в Сирии.

Напомним, что в феврале этого года появилась информация о гибели россиян в Сирии от авиаудара коалиции, возглавляемой США. Представители Conflict Intelligence Team заявили, что погибшие состояли в так называемой «ЧВК Вагнера». Слухи о гибели россиян стали распространяться, а ряд неофициальных лиц заявляли о сотнях убитых. Тогда МИД России допустил возможность гибели нескольких россиян.