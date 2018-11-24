Курбан Бердыев: «Анжи» использовал единственную возможность забить»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча с махачкалинским «Анжи» (1:1).

«В целом было территориальное преимущество, но мы ничего так и не смогли извлечь из этого, к сожалению. «Анжи» использовал свою единственную возможность.

— Сегодня команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.

— Вот над этим и будем работать, — приводит слова Бердыева официальный сайт казанского клуба.

Напомним, сегодня в Махачкале «Рубин» сыграл вничью с местным «Анжи». Голом в ворота соперника у казанцев отметился Игорь Калинин.