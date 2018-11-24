Умер британский режиссер Николас Роуг
В возрасте 90 лет умер английский режиссер Николас Роуг.
Его сын сообщил, что режиссер умер умер в пятницу, передает BBC.
Причина смерти Роуга неизвестна.
Николас Роуг родился в Лондоне в 1928 году. Свою карьеру в кинематографе он начал в качестве оператора. Его режиссерским дебютом стал фильм «Представление» с Миком Джаггером, вышедший на экраны в 1970 году.
Роуг также является режиссером таких кинокартин как «Обход», «А теперь не смотри», «Человек, который упал на землю» с Дэвидом Боуи, «Нетерпение чувств», «Ведьмы» и другие.
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