Умер британский режиссер Николас Роуг

В возрасте 90 лет умер английский режиссер Николас Роуг.



Его сын сообщил, что режиссер умер умер в пятницу, передает BBC.

Причина смерти Роуга неизвестна.

Николас Роуг родился в Лондоне в 1928 году. Свою карьеру в кинематографе он начал в качестве оператора. Его режиссерским дебютом стал фильм «Представление» с Миком Джаггером, вышедший на экраны в 1970 году.

Роуг также является режиссером таких кинокартин как «Обход», «А теперь не смотри», «Человек, который упал на землю» с Дэвидом Боуи, «Нетерпение чувств», «Ведьмы» и другие.

Ранее в Гонконге на 92-м году жизни скончался кинопродюсер Рэймонд Чоу.