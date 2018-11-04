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Происшествия

В Гонконге умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана

01:31, 04.11.2018
В Гонконге умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана
Фото: wikipedia.org / BrokenSphere

В Гонконге на 92-м году жизни скончался кинопродюсер, «крестный отец гонконгского кинематографа» Рэймонд Чоу. Причина смерти не уточняется.

Он стал продюсером для более 600 фильмов, в том числе с участием Брюса Ли. Самый известный, «Выход дракона», собрал 40 млн долларов в мировом кинопрокате при бюджете 850 тыс. долларов, сообщает Associated Press. Фильм с Джеки Чаном «Разборки в Бронксе» собрал более 32 млн долларов только в США.

Ранее в Москве скончался советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов.

Происшествия
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