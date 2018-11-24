Зарипов стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 очков

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в гостевом матче против «Автомобилиста» (4:3) набрал 600-е очко в Континентальной хоккейной лиге.

37-летний хоккеист оформил хет-трик из голевых передач. После этой игры на счету Зарипова стало 262 заброшенных шайб и 338 результативных передач в 655 матчах лиги.

Отметим, что Зарипов всего лишь второй игрок в истории КХЛ, который набрал больше 600 очков. Первым этот рубеж покорился нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину, набравший 819 (376 + 443) очков в 696 матчах.

Благодаря победе над «Автомобилистом» казанский «Ак Барс» закончил выездную серию без поражений.