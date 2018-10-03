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Под Каиром археологи обнаружили гробницу поверенного в делах фараона

03:35, 03.10.2018
Под Каиром археологи обнаружили гробницу поверенного в делах фараона
Фото: commons.wikimedia.org / Hajor

Чешская археологическая миссия обнаружила в окрестностях некрополя Саккара под Каиром гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов.

Гробница состоит из известняка и кирпича. Она принадлежала человеку по имени Ка Ирас, жившему при фараонах Ниферефра и Ниусерра (2504 – 2347 годы до нашей эры). Надписи на стенах говорят о том, что этот человек занимал должность поверенного в делах фараона, рассказал глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири.

По его словам, археологи также обнаружили в главной шахте гробницы расколотый памятник из розового гранита, изображающий «хозяина» погребения, передает "РИА Новости".

Ученые намерены продолжить раскопки в этом месте.

Ранее археологи из Египта и Францииобнаружили на севере Египта остатки деревни эпохи неолита.

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