План по вводу жилья в Татарстане выполнили на 83%

В Татарстане ввели в эксплуатацию 2 млн кв. метров жилья. Это составляет более 83% от плана и соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Как рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, по программе социальной ипотеки в высокой степени готовности находятся 55 домов на более чем 3 тыс. квартир, в том числе завершено строительство 29 объектов на 814 квартир, рассказал докладчик. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию 149 (введено 95) жилых домов на 512 квартир по программе арендного жилья.

«По реализации прав детей-сирот. Заключено контрактов на 219 квартир. На сегодня остается 41 жилое помещение, не введенное в эксплуатацию в Азнакаевском, Алексеевском и Лаишевском районах. Последний аукцион прошел. Думаю, что в скором времени с Минземимуществом завершим эту работу», – подчеркнул Файзуллин.

Кроме того, по его словам, все строящиеся 32 объекта многоквартирных инвестиционных жилых дома находятся в высокой степени готовности. В части малоэтажного строительства по республике введено в эксплуатацию 7 тыс. 683 объекта, сообщает пресс-служба главы РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам доклада рекомендовал провести серьезную работу по документации и ускорить завершение проектов.



Ранее Минниханов предупредил, что кровельные и фасадные работы при капремонте многоквартирных жилых домов не должны переноситься на осенне-зимний период.