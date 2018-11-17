Минниханов: из-за переноса сроков капремонта жилья может пострадать качество

Президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил, что кровельные и фасадные работы при капремонте многоквартирных жилых домов не должны переноситься на осенне-зимний период.



«Нужно аукционы раньше проводить, мы не должны выполнять кровельные и фасадные работы зимой. Из-за того что мы перенесли сроки строительного сезона на осенне-зимний период, от этого могут пострадать качество и люди», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Глава республики указал, что для этого необходимо своевременно готовить проектную документацию. Как уточнил руководитель Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов, при ремонте нескольких домов в Казани и Набережных Челнах не завершены кровельные и фасадные работы, поскольку затянулась процедура проведения аукционов по выбору подрядчиков.

Отмечается, что на сегодняшний день выполнено 84% работ, они завершены в полном объеме в 520 домах.

Ранее сообщалось, что программа капремонта многоквартирных жилых домов Казани выполнена на 85,95%. Все работы планируется завершить к 1 декабря текущего года.