Министр кибербезопасности Японии признался, что не разбирается в кибербезопасности

Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада признался, что «не очень разбирается» в свой сфере.

«Я сам не очень хорошо знаком с вопросами кибербезопасности. Моя основная работа — читать вслух письменные ответы [других чиновников] без ошибок», заявил он об этом перед парламентом страны во время заседания по пересмотру закона о кибербезопасности.

Сакурада также не очень разбирается в компьютерах, пишет The Japan Times

«Я в молодости упорно трудился, был сильно занят и не успел освоить компьютер. Потом я вырос по службе и стал сам давать указания сотрудникам и секретарям. Мне не надо теперь самому барабанить по клавиатуре компьютера», — сказал политик.