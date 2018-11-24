В Greenpeace сообщили о возможной незаконной вырубке 40 млн гектаров леса в России

В России незаконная вырубка угрожает бывшим колхозным лесам с неопределенным правовым статусом площадью около 40 млн гектаров. Это превышает площадь Германии.

«Рубка часто ведется на бывших землях колхозов и совхозов, которым еще в 1960-е годы предоставляли леса в пользование как лесной фонд. Теперь это в целом бесхозные леса, поэтому их рубят кто хочет и как хочет. Таких лесов 40 миллионов гектаров по стране и на них можно заниматься криминалом, к примеру, под видом расчистки под сельхозугодья», – сообщил руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.

По его словам, рубка ценных вековых лесов на бывших землях колхозов, которые по документам числятся как земли сельхозназначения, ведется по всей стране, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, в Раифском дендрарии вырубили деревья.

Местные поселка пожаловались, что на территории особо охраняемой природной зоны рубят лес на площади более 2 гектаров, потеряны «столетние дубы». В Волжско-Камском государственном заповеднике поспешили успокоить граждан: молодая поросль елей и берез на участке не представляет ценности, старинная коллекция дендрария не затронута, а на расчищаемом участке будет построена парковка для экскурсионных автобусов.

Подробнее об этом читайте в нашем материале.