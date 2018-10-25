В Раифском дендрарии вырубили деревья для организации парковки

Часть территории Раифского дендрария в Волжско-Камском заповеднике, который с 2005 года является биосферным резерватом ЮНЕСКО, вырубили деревья для создания автостоянки.

«Помнится, до того, как эту часть вырубили, на ней даже ягоды собирать нельзя было, ну ягоды нельзя, а парковку можно», — написал архитектор Руслан Сабиров на своей странице в Facebook.

Ранее жители поселка Садовый Зеленодольского района Татарстана направили письмо директору заповедника Юрию Горшкову с просьбой остановить вырубку деревьев.

Директор заповедника ответил, что деревья вырубили в ходе благоустройства территории «для сбора туристических групп». Он также сослался на поправку к ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которой развитие познавательного туризма является одной из основных задач заповедников.



По словам Горшкова, исполнителем работ по проекту благоустройства с вырубкой деревьев на площади 0,45 га стала казанская компания «НефтьСтройПроект». Однако, по словам местных жителей, площадь вырубки составляет около 2,2 га.

