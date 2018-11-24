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Меньше всего денег для счастья нужно жителям Челнов и Оренбурга — исследование

08:23, 24.11.2018
Меньше всего денег для счастья нужно жителям Челнов и Оренбурга — исследование
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Меньше всего денег для счастья нужно жителям Набережных Челнов и Оренбурга — 116 тыс. рублей ежемесячно. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса SuperJob.

«Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тыс. рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно», — говорится в исследовании.

На первом месте по запросам оказался Владивосток, жителям которого для счастья требуется 208 тыс. рублей в месяц. Далее идут Москва (207 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (203 тыс. рублей), передает «РИА Новости».

В опросе с 7 по 23 ноября приняли участие 37 городов России с населением более 500 тысяч человек. В Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1000 респондентов, в остальных городах — по 500 жителей.

Ранее сообщалось, что около 70% жителей России считают себя счастливыми людьми.

ОбществоАналитика Татарстан
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