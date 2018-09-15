70 процентов россиян признали себя счастливыми — «Левада-центр»

Около 70 процентов жителей России считают себя счастливыми людьми. Такие данные приводит «Левада-центр» по результатам опроса.



Счастье россиянам приносит семья (74%), хорошие отношения с людьми (19%) и работа (18%). При этом мешают быть счастливыми остальным россиянам неинтересная работа и низкий заработок (54% респондентов), а также власть и положение дел в стране (17%).

Среди других причин — собственное здоровье и здоровье близких (15%), неблагополучие в семье (11%) и отсутствие радости и любви в жизни (9%). Страх за будущее страны испытывают 4% респондентов, плохими жилищными условиями недовольны 2%.

Ранее сообщалось, что за последний год в России резко выросло число выступающих против проживания в стране представителей других национальностей.