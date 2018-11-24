Football Leaks: Игрок «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест

Футболист «Реала» Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году (4:1). В крови спортсмена был обнаружен препарат дексаметазон, сообщает Football Leaks.

Представители УЕФА знали, что в моче футболиста найден допинг, но не стали предавать дело огласке. Врач «Реала» сообщил члену андидопингового комитета, что допустил ошибку. УЕФА это объяснение устроило, а Рамос и врач клуба избежали наказания.

По правилам WADA применение дексаметазона не является допингом только в случае, если информация об этом заранее будет внесена в соответствующий протокол. В случае с Рамосом это правило было нарушено.



