Главный редактор журнала The New Times назвала высказывание Кашина о народах нацизмом

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац раскритиковала заявление журналиста Олега Кашина о народах.

Ранее он в эфире «Эха Москвы» заявил, что «глупо отрицать, что у одних [народов] вклад больше, у других — меньше, третьи, вообще, украинцы, извините».

«Я оставлю за скобками реакцию ведущих «Эха» — это беда. Но то, что сказал Кашин, причем, настаивал на своей позиции, это нацизм. Классический нацизм, который делил народы на полноценные и неполноценные. Я написала об этом главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову и жду его реакции», — сообщила Альбац в Facebook.

Она отметила, что отменила подписку на Republic, где Кашин выступает в качестве колумниста.

«Я буду бойкотировать это издание всеми возможными способами до тех пор, пока оно считает возможным печатать колонки нациста… Возможно, Кашину нужна врачебная помощь, но это не меняет дела: вокруг людей с такими взглядами надо выстраивать санитарный кордон», — написала главный редактор.

Также в Twitter Альбац поинтересовалась, можно ли считать заявление Кашина нацистским.