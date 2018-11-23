Путин разрешил бойцу UFC Нурмагомедову звонить ему в любой ситуации

Соавтор автобиографии чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов в интервью Sport24 рассказал о деталях телефонной беседы бойца с президентом Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях». Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит: «Если что — мы тоже здесь», — сказал Курбанов.

Напомним, ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов выпустит автобиографию под названием «Khabib Time». Презентация книги состоится 26 ноября.