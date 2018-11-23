Хакеры сообщили о связи Браудера и сподвижника Навального с британской разведкой

Хакерская группировка Anonymous обнаружила документы о проект Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Anonymous называет этот проект «спецслужбой».

Целью проекта является информационное противодействие России. Для этого под маской «благотворительных» целей Британия якобы создавала широкомасштабную секретную службу в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории, США и Канаде, состоящую из представителей политических, военных, академических и журналистских кругов. Расходы проекта на финансовый год оцениваются в $2,5 млрд, передает «РИА Новости».

В числе тех, кто работал на проект — сподвижник оппозиционера Алексея Навального Владимир Ашурков и финансист Уильям Браудер. В отношении последнего генпрокуратура России начала проверку на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».