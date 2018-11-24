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АСВ сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Татфондбанка»

06:33, 24.11.2018
АСВ сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Татфондбанка»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Татфондбанка», включенных в реестр — с 25,86% до 29,49% суммы претензии.

Расчеты проводятся в период с 29 сентября 2017 года по 1 марта 2019 года.

«Также в указанный период будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди.После осуществления указанных расчетов процент удовлетворения требований кредиторов составит 3,22% суммы установленного долга», — говорится на сайте АСВ.

Напомним, что в «Татфондбанке» сменился представитель конкурсного управляющего. После полутора лет работы Михаила Захваткина АСВ решило передать бразды правления другому своему юристу — Василию Столбову.

Подробнее о новом назначении читайте в нашем материале.

ЭкономикаБанки Татарстан
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