АСВ сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Татфондбанка»

Агентство по страхованию вкладов сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Татфондбанка», включенных в реестр — с 25,86% до 29,49% суммы претензии.

Расчеты проводятся в период с 29 сентября 2017 года по 1 марта 2019 года.

«Также в указанный период будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди.После осуществления указанных расчетов процент удовлетворения требований кредиторов составит 3,22% суммы установленного долга», — говорится на сайте АСВ.

Напомним, что в «Татфондбанке» сменился представитель конкурсного управляющего. После полутора лет работы Михаила Захваткина АСВ решило передать бразды правления другому своему юристу — Василию Столбову.

Подробнее о новом назначении читайте в нашем материале.