ЦБ утвердил план санации банка «Российский капитал» до 2025 года
Центробанк утвердил новый план санации банка «Российский капитал». Оздоровление продлится до 2025 года.
«Внесенными в план участия изменениями предусматривается оказание инвестором — АО «ДОМ.РФ» — за счет собственных средств дополнительной финансовой помощи АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) с целью дальнейшего развития банка как универсальной ипотечно-строительной кредитной организации», — говорится в сообщении регулятора.
Также к «Российскому капиталу присоединят «Социнвестбанк», для которого банк в настоящий момент является инвестором».ЭкономикаБанки
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