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ЦБ утвердил план санации банка «Российский капитал» до 2025 года

19:57, 23.11.2018
ЦБ утвердил план санации банка «Российский капитал» до 2025 года
Фото: cbr.ru

Центробанк утвердил новый план санации банка «Российский капитал». Оздоровление продлится до 2025 года.

«Внесенными в план участия изменениями предусматривается оказание инвестором — АО «ДОМ.РФ» ­— за счет собственных средств дополнительной финансовой помощи АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) с целью дальнейшего развития банка как универсальной ипотечно-строительной кредитной организации», — говорится в сообщении регулятора.

Также к «Российскому капиталу присоединят «Социнвестбанк», для которого банк в настоящий момент является инвестором».

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