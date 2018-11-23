Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках на 23 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца бывшего начальника «Центрального спортивного клуба армии» Михаила Барышева.

Чиновник обвиняется по трем эпизодам получения взяток (по ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 23,5 млн рублей.

По версии следствия, взятки Барышев получал в 2016 году, будучи организатором III Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Согласно материалам дела, взятки давали Барышеву частные компании за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации игр.

Свою вину Барышев не признал.

«Я считаю себя жертвой оговора должностными лицами, ранее привлеченными к расследованию этого дела. В частности, речь идет о моем заместителе Андрее Хамазине, который воспользовался для личного обогащения суматохой и неразберихой при организации III Всемирных игр военнослужащих Сочи 2017 года, которые проходили в очень тяжелых условиях», — цитирует его ТАСС.

Напомним, о задержании Бырашева стало известно вчера.