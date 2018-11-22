В Москве задержали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ

В Москве задержали на 48 часов бывшего начальника Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ и экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, чиновник был задержан по делу своих бывших подчиненных, обвиняемых в том числе в мошенничестве. Интерес правоохранительных органов к Барышеву связан с его деятельностью на должности начальника ЦСКА, в частности, с проведением зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

Завтра главное военно-следственное управление СК РФ выйдет в суд с ходатайством об аресте Барышева.

Ранее сообщалось, что обвиненный в особо крупном мошенничестве генерал-майор Минобороны Александр Оглоблин заработал 46,5 млн рублей пока находился под арестом.