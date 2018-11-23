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СМИ нашли множество контрафактных шуб на рынках Москвы

17:03, 23.11.2018
СМИ нашли множество контрафактных шуб на рынках Москвы
Фото: скриншот youtube.com

На рынках Москвы в результате проверки СМИ было обнаружено множество контрафактных шуб. Речь идет о меховых изделиях без маркировки.

Россия и другие страны Евразийского экономического союза в августе 2016 года заключили соглашение о маркировке специальным чипом для борьбы с контрафактом. Изделия облагаются налогом в 18%.

«Поскольку указана вся информация об изделии, у продавцов нет возможности выдать дешевый мех за дорогой, например, продать вместо соболя куницу или кролика вместо норки или шиншиллы. Также предполагается, что у производителя должны быть документы и сертификаты о покупке меха», — цитирует News.ru специалиста по меховым изделиям Анжелику Новицкую.

Продавцы на рынках Москвы массово предлагали шубы без маркировки. Однако по запросу покупателя предлагали продать чип в дополнение к изделию за деньги сверх стоимости. При этом чип не может быть дополнительной опцией к товару. В каждое изделие он вшит в определенном месте.

«Существует закон об обязательном маркировании меховых изделий, согласно которому каждое изделие должно иметь индивидуальный чип в определенном законом месте — в зависимости от конструкции и расположения петель», — поясняет Новицкая.

Ранее представители татарстанского управления Роспотребнадзора рассказали, как выбирать меховые изделия.

БизнесРозничная торговля
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