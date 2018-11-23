Дочка «Ростеха» займется в Татарстане серийной сборкой Т-500

ОНПП «Технология» (Калужская область, входит в госкорпорацию «Ростех») выберет в Татарстане площадку для серийной сборки сельскохозяйственных самолетов Т-500.



На предприятии в Обнинске будет полностью изготавливаться планер самолета, а окончательная сборка и летные испытания пройдут в Татарстане.

«Республика предложила нам несколько вариантов площадок. Сейчас наша инженерная группа изучает оптимальные предложенные варианты. Всего предложено около 8 площадок по всему Татарстану», — цитирует «Татар-информ» гендиректора компании Андрея Силкина.

Критериями для выбора площадки является наличие сборочного цеха и полосы для облета. Какие именно площадки рассматриваются, не уточняется.

Ранее сообщалось, что НПП «Технология» и фирма МВЕН (Татарстан) планируют в 2018 году начать серийную сборку самолетов сельскохозяйственного назначения Т-500. Их серийное производство хотят наладить к 2020 году.