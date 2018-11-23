Линус Умарк: «Сейчас я концентрируюсь на выступлении за уфимскую команду»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк в интервью «Чемпионату» рассказал, мог ли он вернуться в «Лулео» и почему принял решение подписать новый контракт с уфимским клубом.

«С «Лулео» я действительно разговаривал, это мой родной клуб. Посмотрим, что может произойти. Пока что у меня контракт с «Салаватом», он будет действовать и на следующий сезон, так что на данный момент я концентрируюсь на выступлении за уфимскую команду, стараюсь играть как можно лучше. Что будет дальше, сказать сейчас не берусь.



Подписать новый контракт с «Салаватом Юлаевым» было семейным решением. У нас скоро будет еще один ребенок, поэтому так было лучше для семьи. Могу выразить свое уважение и признательность всей лиге, которая может оценить то, что я стараюсь делать на льду. Мне остается лишь играть лучше, и я непременно буду это делать», — сказал форвард.