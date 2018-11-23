«Уфа-молодежная» выиграла второй раз подряд

«Уфа-молодежная» одержала вторую крупную победу подряд. В матче 15-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ уфимцы в гостях встретились с молодежкой ФК «Оренбург». Матч состоялся на стадионе «Газовик» и завершился победой «Уфы-молодежной» со счетом — 3:1.



В первом тайме уфимская команда забила три безответных мяча в ворота соперника, отличились Андрей Власов, Линар Мухаметшин и Марк Криворог.

Во втором тайме хозяева поля смогли отыграть один мяч, на 69-й минуте отличился Егор Карев. В оставшееся время матча уфимцы были ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но ряд опасных моментов у ворот соперника реализовать не удалось.

Основные составы сыграют завтра, 24 ноября, начало матча — в 16.30 мск.

