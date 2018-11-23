Денис Афиногенов: «Получились хорошие, боевые игры»

Уфимская «Агидель» закончила серию гостевых встреч против «Бирюсы» в Красноярске. В заключительной игре уфимки взяли убедительный реванш за поражение во втором матче — 4:0.

Главный тренер «Агидели» Денис Афиногенов прокомментировал итог этих встреч:

— Получились хорошие, боевые игры, и в этом нет ничего удивительного. Не зря красноярская команда сейчас находится на втором месте. Они хорошо укомплектованы, у них надежный вратарь и целая группа хороших исполнителей. У них дружная команда, которая играет цепко, и много шайб игроки ловят на себя.

Во второй встрече не хватило реализации моментов. У нас было очень много возможностей, но мы не могли забить. После поражения поговорили с девчонками, объяснили им, что надо делать, и они стали лучше двигать шайбу, — сказал наставник.