Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки продолжают повышать ставки по вкладам. Вслед за другими игроками ВТБ с 23 ноября повысил доходность по всей базовой линейке вкладов. Ставки по трем различным видам вкладов увеличены на 0,2—0,8 процентного пункта, сообщает пресс-служба госбанка. Кроме того, для действующих клиентов с сегодняшнего дня доступен новый розничный вклад со ставкой 7,5%.

Вскоре после повышения ключевой ставки 14 сентября до 7,50% банки первого эшелона стали повышать ставки по своим продуктам (как кредитным, так и депозитным). Так уже поступили «Газпромбанк», «Альфа-Банк», ВТБ, «Россельхозбанк», ФК «Открытие» и другие игроки.

В результате средняя максимальная ставка рублевых вкладов (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам) выросла с 6,6% в начале сентября до 7,2% в первой декаде ноября.